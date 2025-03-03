Три знака, которым сегодня нельзя добиваться высоких целей низкими средствами

День, когда, стараясь воплотить в жизнь свои мечты, необходимо учитывать свои возможности. Это не значит, что от своих заветных желаний нужно отказаться раз и навсегда, просто имеет смысл отложить их на некоторое время. Также не стоит добиваться высоких целей низкими средствами – зло, сделанное другим, быстро вернется бумерангом.

Сегодня, 3 марта, впрочем, как и всегда, совершать злые поступки не стоит всем знакам Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется добиваться высоких целей низкими поступками.

Овен

Овны искренне убеждены: все, что они говорят и делают, идет исключительно на пользу окружающим их людям. Сегодня представители знака, решив за близкого им человека, что именно ему нужно, могут довести дело до серьезной ссоры, а в некоторых случаях – и до расставания.

Дева

Девы совершают злые поступки только тогда, когда у них нет другого выхода. Сегодня может сложиться именно такая ситуация, когда представителям знака решат, что цель оправдывает средства. Звезды не рекомендую им это делать – взамен они получат еще большее зло.

Стрелец

Стрельцы часто совершают что-то недоброе нечаянно – не подумав, что их слова и действия могут быть кому-то неприятными. Вот и сегодня они, сделав нечто такое, быстро раскаются, поэтому звезды советуют им хорошо подумать, прежде чем что-нибудь сказать и уж тем более сделать.

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