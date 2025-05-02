Три знака, которым сегодня нельзя игнорировать свою интуицию

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Содержание Дева Весы Скорпион

Сегодня, 2 мая, прислушиваться к своей интуиции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни в коем случае нельзя ее игнорировать.

Дева

Девы — преимущественно те, у кого возникли проблемы с близкими людьми — будут напряженно искать выход из ситуации, которая покажется им крайне неприятной. Не стоит искать логику в поступках — как своих, так и любимого человека, а вот интуиция справится с поставленной перед ней задачей.

Весы

Весам, принимая важное жизненное решение, не стоит торопиться — они легко могут ошибиться и пойти не в ту сторону. Ну а самое важное условие правильного выбора — необходимость советоваться не с логикой или разумом, а с интуицией — ей виднее, как поступить.

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Скорпион

Скорпионы, столкнувшиеся с непонятной ситуацией, призовут на помощь всех, кто находится рядом — знакомых, друзей и родственников. Но они будут способны только дать совет — не более того, поэтому звезды советуют представителям знака прислушаться к собственному внутреннему голосу.

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