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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1792
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя игнорировать знаки судьбы

Нынешние лунные сутки характеризуются тем, что судьба посылает нам знаки, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. Как правило, никакой мистики в это нет: необходимое послание может прийти, благодаря усиленной работе подсознания, которое все учитывает и анализирует, ничего при этом не забывая.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 3 июня, на знаки судьбы необходимо обращать внимание представителям всех знаков Зодиака, но трем из них она «скажет» что-то особенное.

Лев

К Львам важное послание, скорее всего, придет во сне. Утром, проснувшись, нужно постараться максимально вспомнить его, не «расплескав» ночные видения и впечатления. А уж потом можно будет приступать к самой важной задаче — толкованию судьбоносного сна.

Скорпион

Скорпионы, которые имеют склонность к мистике, могут получить важное предсказание, погадав — как самостоятельно, так и обратившись к специалисту, который ответит на самые важные вопросы, а уж верить полученным ответам или нет, решать самим представителям знака.

Рыбы

Рыбы получат подсказку судьбы в виде полезного совета — главное, прислушиваться к тому, что будут говорить им окружающие. Если ничего полезного — на их взгляд — сказано не будет, нужно, не постеснявшись, самостоятельно поинтересоваться чужим мнением.

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Дата публикации
Количество просмотров
1792
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