Три знака, которым сегодня нельзя ни о ком говорить плохо

День, энергетика которого будет располагать к проявлению таких – не лучших – проявлений человеческого характера, как бессмысленные разговоры, сплетни, наветы и злословие, чему во многом будет способствовать выходной день, когда у нас бывает чуть больше свободного времени, чем в будни.

Сегодня, 23 февраля, сплетничать и злословить могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нельзя ни о ком говорить плохо.

Телец

Тельцы редко злословят, но сегодня обида на близкого человека может оказаться слишком сильной. Неудивительно, что они не смогут удержаться и выплеснут раздражение в виде самых нелицеприятных выражениях о нем. Что может загонять конфликт так глубоко, что выхода из него уже не будет.

Близнецы

Близнецы могут попасть в неприятную ситуацию, почувствуют непреодолимое желание посплетничать. Если один из объектов их злословия узнает о нем, выяснение отношений с обиженным ими человеком может закончиться полным разрывом отношений.

Дева

Девы, затаив злобу на кого-то из своих знакомых, скорее всего, не смогут устоять перед желанием обнародовать поступок задевшего их за живое человека. В таком случае звезды считают своим долгом предупредить: прежде чем открыть рот, необходимо задуматься о последствиях.

Читайте также: