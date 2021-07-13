Три знака, которым сегодня нельзя ни с кем делиться своими планами

День, когда звезды рекомендуют действовать, а не рефлексировать – толку от этого занятия все равно не будет. Не стоит злиться на окружающих людей, эмоционально реагируя на их слова и поступки, даже если будет казаться, что они переступают все границы приличий. Нельзя также делиться с кем-либо, включая родных и друзей, своими профессиональными планами – в противном случае не стоит удивляться тому, что их не удастся осуществить.

Сегодня, 13 июля, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно противопоказан.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, есть за ними такой грешок, любят прихвастнуть, при этом их, как правило, мало волнует тот факт, удалось им воплотить в жизнь проект, являющийся предметом их гордости, или пока еще нет. При этом, поскольку сглаз еще никто не отменял, они умудряются сглазить то, что хотят получить, и оказаться, что называется, у разбитого корыта. Чтобы этого не произошло, представителям знака надо взять себе за правило сначала осуществлять задуманное и только потом распространяться об этом, доверяя свою тайну окружающим.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам крайне трудно удержать язык за зубами – любой секрет буквально распирает их изнутри, поэтому при первой же возможности они доверяют его человеку, который попадается им под руку. Часто болтливость и несдержанность играет с ними злую шутку: энергия, необходимая для осуществления профессионального проекта или события в личной жизни, уходит впустую, а им остается только констатировать случившееся. На этот раз речь идет о серьезных профессиональных перспективах, поэтому – хотя бы ради разнообразия – им стоит промолчать о своих планах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые, как известно, любят мечтать, часто привлекают к своим грезам других людей: они – по простоте душевной – уверены, что это усилит их желания и сделает их максимально осуществимыми. Однако, как правило, все происходит с точностью до наоборот: надеяться после этого им больше не на что. Дело в том, что люди, которым они доверяют сокровенные мечты и желания, и сами могут не знать о том, что обладают недобрым глазом, и умудряются сглазить представителей знака, сами того не желая, так что им не стоит ни с кем делиться своими планами.

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