Три знака, которым сегодня нельзя ни с кем ссориться

День чреват ссорами и конфликтами, которые будут возникать как будто бы ниоткуда, но иметь при этом серьезные последствия. Поэтому важно сдерживать свои эмоции и общаться только с приятными людьми, под любым предлогом перенеся на другой день встречи и разговоры с теми, кто по какой-то причине вызывает неприятие или раздражает.

Сегодня, 3 сентября, с кем-либо ссориться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них делать это особенно не рекомендуется.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам важно соблюдать максимальную осторожность как на работе, так и в отношениях с коллегами, деловыми партнерами, и – особенно! – начальством. Любое неосторожное слово может привести к серьезным последствиям – лишению заслуженной премии, обидного понижении в должности и даже несправедливому увольнению. Чтобы избежать такого – малоприятного – развития событий, представителям знака необходимо сдерживать свои эмоции: лучше промолчать, чем сказать то, о чем впоследствии гарантированно будешь сожалеть.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, являющиеся одним из самых неконфликтных знаков Зодиака, на этот раз могут почувствовать, что неведомый поток вспыльчивости и категорического неприятия чужого мнения несет их совсем не в ту сторону, в какую они обычно привыкли двигаться. Особенно опасными для них окажутся ссоры с близкими и любимыми людьми – прежде всего с членами семьи. Обидеть их будет очень легко, а вот на то, чтобы наладить отношения, уйдет довольно много сил и, главное, времени. А если воздержаться от грубости и резких замечаний, можно сэкономить и то, и другое.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям не стоит обижать своих друзей даже несмотря на то, что они могут быть неправы, да и вообще будут – нечаянно или намеренно – раздражать представителей знака. Избавиться от ощущения неприятия их поступков или высказываний окажется довольно трудно, но возможно, особенно если приложить массу усилий – прежде всего моральных и психологических. Несмотря на затрату внутренних ресурсов, результат будет того стоить: разрушить дружеские отношения, которые выстраивались годами, можно буквально за несколько минут, но стоит ли это делать?

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