Три знака, которым сегодня нельзя ни с кем знакомиться

День считается дьявольским и несчастливым – такие его характеристики обусловлены темной энергетикой этого времени. Не стоит верить как окружающим вас людям, так и самим себе: идея, которая придет в голову и покажется перспективной, на самом деле окажется досадной пустышкой. Обмануть также могут новые люди, появившиеся в жизни, поэтому лучше сегодня ни с кем не знакомиться.

Сегодня, 29 июня, новые знакомства нежелательны для представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать по-настоящему опасными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не только на редкость общительные, но и мгновенно загорающиеся представители Зодиака: встретив понравившегося им человека, они могут сразу – с места в карьер – закрутить с ним роман. Правда, остывают они так же быстро, как и вспыхивают, но в данном случае бросят – причем молниеносно – не они, а их, чем и нанесут представителям знака серьезную моральную травму: не привыкли они к такому обращению. Поэтому, чтобы не разочаровываться в людях, сегодня лучше не искушать судьбы и не заводить знакомства, которые закончатся так скоропалительно.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам как самым доверчивым представителям Зодиака необходимо в этот день быть особенно осторожными в отношениях с новыми людьми. Они часто бывают хорошей "наживкой" для мошенников, которые понимают, что их можно обмануть, позарившись на их деньги или ценные вещи. Представителям знака необходимо – хотя бы сегодня –снизить степень своей доверчивости и легковерности и время от времени сомневаться в искренности людей, с которыми они совершенно не знакомы. Так они смогут уйти от многих неприятностей, которые в другом случае были бы неизбежны.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – особенно те, кто находятся в активном поиске второй половинки – легко могут стать жертвами брачных аферистов. Новый знакомый – симпатичный и стильной одетый (на последнее представители знака обращают особое внимание) – при ближайшем рассмотрении, скорее всего, окажется совсем не тем, кем казался на первый взгляд. Поэтому, прежде чем доверить ему сердце и кошелек, надо проверить его – убедиться, что в его намерениях нет корысти, и только после этого вступать с ним в активные и перспективные отношения.

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