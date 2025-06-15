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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя ни с кем знакомиться

День считается дьявольским и несчастливым – такая характеристика обусловлены его темной лунной энергетикой. Не стоит верить, как окружающим вас людям, так и самим себе: идея, которая придет в голову и покажется перспективной, на самом деле окажется досадной пустышкой. Обмануть также могут новые люди, появившиеся в жизни, поэтому лучше сегодня ни с кем не знакомиться.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 15 июня, новые знакомства нежелательны для представителей всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать по-настоящему опасными.

Овен

Овны на редкость общительны: встретив понравившегося им человека, он смогут поспешить и сразу же закрутить с ним роман. Сегодня, чтобы не разочаровываться в людях, лучше не искушать судьбы и не заводить знакомств, которые как начнутся, так и закончатся скоропалительно.

Рак

Ракам, как самым доверчивым представителям Зодиака, необходимо быть особенно осторожными в отношениях с новыми людьми. Они часто бывают хорошей «приманкой» для мошенников, которые понимают, что их можно обмануть, позарившись на их деньги или ценные вещи.

Весы

Весы — особенно те, кто находится в активном поиске второй половинки — легко могут стать жертвами брачных аферистов. Новый — симпатичный — знакомый при ближайшем рассмотрении, скорее всего, окажется совсем не тем, кем покажется на первый взгляд, не стоит ему безоговорочно доверять.

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Дата публикации
Количество просмотров
17
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