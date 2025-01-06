Три знака, которым сегодня нельзя ничего говорить, не подумав

День, когда желательно демонстрировать только благородные качества своей натуры, бороться с несправедливостью, заниматься благотворительностью, работать на собственную пользу и благо других людей. В это время важно взвешивать любое сказанное слово.

Сегодня, 6 января, бросать слова на ветер нельзя всем знакам Зодиака, но для трех из них особенно важно ничего не говорить, не подумав.

Близнецы

Близнецы, обожающие поговорить на любые темы, должны быть максимально осторожны. Особенно это коснется личных откровений, о которых их собеседники могут растрезвонить на весь мир – не стоит посвящать в подробности своей жизни даже близких людей и друзей.

Рак

Ракам, которые вполне могут претендовать на звание наиболее скрытного знака Зодиака, сегодня неожиданно почувствуют желание поделиться своими тайнами и секретами с окружающими людьми. Чтобы в порыве откровенности не наговорить лишнего, лучше – по привычке – промолчать.

Скорпион

Скорпионы, как самый мистический знак, часто сталкиваются с тем, что сказанные ими слова быстро и максимально точно воплощаются в жизнь. Сегодня этот их дар увеличится в разы, поэтому представителям знака необходимо очень внимательно следить за тем, что они говорят.

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