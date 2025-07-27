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Три знака, которым сегодня нельзя никому рассказывать о своих планах
День, когда не стоит злиться на окружающих людей, эмоционально реагируя на их слова и поступки, даже если будет казаться, что они переступают все границы приличий. Нельзя также делиться с кем-либо, включая родных и друзей, своими планами — в противном случае не стоит удивляться тому, что их не удастся осуществить.
Сегодня, 27 июля, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно противопоказан.
Овен
Овны любят хвастаться, умудряясь таким образом сглазить даже те цели, которые уже считали достигнутыми. Сегодня представителям знака надо сначала осуществить задуманное и только потом, если уж так хочется, распространяться об этом, доверяя свою тайну окружающим.
Стрелец
Стрельцам трудно удержать язык за зубами — любой секрет буквально распирает их изнутри, поэтому они доверяют его окружающим. В результате энергия, необходимая для осуществления их планов, уходит впустую, поэтому хотя бы сегодня стоит промолчать о своих планах.
Рыбы
Рыбы любят мечтать, часто — в расчете на чужую помощь — посвящают в свои планы других людей. Но, как правило, все происходит с точностью до наоборот: те, кому они доверились, могут, и сами того не зная, обладать дурным глазом, что сделает любые стремления неосуществимыми.
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