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Три знака, которым сегодня нельзя погружаться в депрессию
День, когда космическая энергия резко идет на спад, поэтому люди чувствуют себя слабыми, раздраженными и апатичными, что может быть поводом для плохого — вплоть до депрессии — настроения.
Сегодня, 9 июля, падать духом не рекомендуются представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них погружение в депрессию может стать особенно опасным.
Овен
Овны — люди увлекающиеся: погрузившись в какое-то настроение — хорошее или плохое — они с трудом из него выходят. Вот и сегодня, впав в депрессию, они рискуют задержаться в этом состоянии надолго, что не самым лучшим образом скажется как на их жизни, так и психическом здоровье.
Рак
Раки, как самый слезливый знак Зодиака, готовы плакать по любому поводу, которые они находят в любой ситуации, поэтому нынешний день — с его депрессивной энергетикой — станет прекрасным основанием для того, чтобы предаться своем любимом занятию — тоске и жалобам на жизнь.
Стрелец
Стрельцы, так уж они устроены, во всем — как в радости, так и в печали — стремятся дойти до самого «дна». Сегодняшняя депрессия, в которую могут спасть представители знака, также с большой долей вероятности может стать затяжной: пока они не дойдут в ней до логического конца.
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