ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1298
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя погружаться в плохие мысли

День благоприятен для любого вида отдыха — как активного, так и пассивного. В это время нежелательно пребывать в дурном настроении, не говоря уже о депрессии, и погружаться в плохие мысли: они могут осложнить нынешнее — довольно хорошее — положение дел.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 11 июля, погружаться в плохие мысли нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них склонность к ним может стать по-настоящему опасной.

Рак

Раки, как один из самых грустных знаков Зодиака, в депрессию впадают часто, но, надо отдать им должное, довольно быстро из нее выходят — до следующего раза. Вот и сегодня они найду повод для грустных мыслей, которыми доведут себя в буквальном смысле слова до истерики.

Скорпион

Скорпионы обладают крепкой и устойчивой психикой, но уж коль скоро они впадут в депрессию, могут дойти до отчаяния, от чего пострадают не только они, но и их близкие. Сегодня, мучаясь мрачными мыслями, представители знака создадут вокруг себя невыносимую обстановку.

Козерог

Козероги — знак психически уравновешенный, поэтому требуется весомая причина для того, чтобы они впали в депрессивное состояние. Такое состояние представителей знака, прежде всего, обернется против них самих: хандра, помешает им жить и работать в полную силу.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1298
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie