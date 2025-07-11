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Три знака, которым сегодня нельзя погружаться в плохие мысли
День благоприятен для любого вида отдыха — как активного, так и пассивного. В это время нежелательно пребывать в дурном настроении, не говоря уже о депрессии, и погружаться в плохие мысли: они могут осложнить нынешнее — довольно хорошее — положение дел.
Сегодня, 11 июля, погружаться в плохие мысли нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них склонность к ним может стать по-настоящему опасной.
Рак
Раки, как один из самых грустных знаков Зодиака, в депрессию впадают часто, но, надо отдать им должное, довольно быстро из нее выходят — до следующего раза. Вот и сегодня они найду повод для грустных мыслей, которыми доведут себя в буквальном смысле слова до истерики.
Скорпион
Скорпионы обладают крепкой и устойчивой психикой, но уж коль скоро они впадут в депрессию, могут дойти до отчаяния, от чего пострадают не только они, но и их близкие. Сегодня, мучаясь мрачными мыслями, представители знака создадут вокруг себя невыносимую обстановку.
Козерог
Козероги — знак психически уравновешенный, поэтому требуется весомая причина для того, чтобы они впали в депрессивное состояние. Такое состояние представителей знака, прежде всего, обернется против них самих: хандра, помешает им жить и работать в полную силу.
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