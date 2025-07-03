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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя покупать ненужные вещи

День, когда активизируются силы зла, из-за чего возрастает опасность стать жертвой аферистов и мошенников. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми. Не стоит также тратить деньги на вещи, без которых можно обойтись, иначе впоследствии придется пожалеть о своем транжирстве.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 3 июля, осторожно обращаться с деньгами необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно не рекомендуется покупать ненужные вещи.

Близнецы

Близнецы не могут устоять перед страстью приобретательства в любой день, но сегодня она будет иметь над ними особенную силу. Представители знака рискуют накупить много вещей, которые впоследствии не наденут и одного раза, оставив сожаление о бездарно потраченных деньгах.

Рак

Раки могут отправиться по магазинам с одной-единственной целью — избавиться от плохого настроения при помощи новых приобретений, но именно их мрачное расположение духа станет причиной неудачных покупок, бесполезность которых станет понятна практически сразу же.

Водолей

Водолеи — в поисках вдохновения для очередной работы — могут решить, что нечто, нужное им в данном случае находится в одной из антикварных лавок или магазине винтажных вещей. В результате они рискуют купить такую безвкусицу и нелепицу, от который сами же потом возьмутся за голову.

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Дата публикации
Количество просмотров
353
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