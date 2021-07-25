Три знака, которым сегодня нельзя предаваться плохим мыслям

День благоприятен для любого вида отдыха – как активного, так и пассивного: правда, как в первом, так и во втором случае необходимо позаботиться о том, чтобы восстановить потраченные в предыдущий период силы. В это время также нежелательно пребывать в плохом настроении, не говоря уже о депрессии, и погружаться в плохие мысли: они могут осложнить нынешнее – в общем, довольно хорошее – положение дел.

Сегодня, 25 июля, предаваться негативным мыслям нельзя представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них склонность к ним может стать по-настоящему опасной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один из самых грустных знаков Зодиака, нечто среднее между Пьеро и осликами Иа. В депрессию они впадают часто, но, надо отдать им должное, довольно быстро из нее выходят – до следующего раза. Вот и сегодня они найду повод для грустных мыслей, которыми доведут себя в буквальном смысле слова до истерики. Самое печальное в этой ситуации то, что негативное мышление приведет к соответствующим жизненным событиям, поэтому необходимо бороться с ним любыми доступными способами.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Скорпионы вообще-то обладают крепкой психикой, но уж коль скоро они впадут в депрессию, могут дойти до самого дна отчаяния, от чего пострадают не только они, но и их близкие – трудно выдержать рядом столь мрачных личностей, каковыми они являются в таких случаях. Мучаясь мрачными мыслями, представители знака создадут вокруг себя невыносимую обстановку – они могут уподобиться плантации ананасов, над которой, как известно, не летает ничто живое. Стоит ли доводить ситуацию до такого состояния?

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – знак психически уравновешенный, поэтому требуется весомая причина для того, чтобы они впали в депрессивное состояние, выйти из которого для них будет не так просто, как может показаться на первый взгляд. Такое состояние представителей знака прежде всего обернется против них самих: хандра, как правило, мешает им работать, а хуже для этих трудоголиков ничего не может быть. Звезды настоятельно рекомендуют им лечить депрессию единственным возможным для них способом – новой работой.

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