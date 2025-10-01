- Дата публикации
Три знака, которым сегодня нельзя пускать на самотек свои эмоции
День мощной созидательной энергетики, которую необходимо сосредоточить на одном, но важном занятии, к тому же именно в это время нам в голову может прийти — без преувеличения — гениальная идея о том, как вывести свою профессиональную деятельность на новый уровень.
Но стоит помнить о том, что поток энергии будет чересчур мощным — его, как и связанные с ним эмоции, необходимо контролировать.
Сегодня, 1 октября, пускать эмоции на самотек нельзя представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них такого рода самоконтроль особенно важен.
Телец
Тельцов, и без того часто страдающих от вспышек недовольства, на этот раз будет раздражать буквально все, поэтому находящихся рядом с ними людей можно только пожалеть. В результате, близкий человек, которому надоели его выходки, вполне может просто развернуться и уйти.
Рак
Раки — люди неконфликтные, тем удивительнее для окружающих будет их нынешняя несдержанность. Конечно, впоследствии, придя в себя, представители знака будут каяться и просить прощения у всех подряд, но заставить свидетелей этой истории позабыть о ней, им уже не удастся.
Рыбы
Рыбы — особы романтичные, поэтому выходят из себя довольно редко, но в таких случаях могут перекричать и переспорить кого угодно. В этот раз такое умение сыграет с ними злую шутку — обрушившись на незнакомого человека, они могут, как говорят в таких случаях, не на того напасть.
