Три знака, которым сегодня нельзя раскрывать чужие секреты

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Телец Лев Весы

Сегодня, 9 апреля, раскрывать чужие секреты категорически не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно опасно делиться с кем-то не принадлежащими им тайнами.

Телец

Тельцы, которых мало интересует чужая жизнь, поскольку они сосредоточены на собственной, могут выдать чужой секрет не нарочно, а нечаянно – в пылу разговора, не подумав о том, к какому конфликту и разногласиям это в результате может привести.

Лев

Львам очень трудно будет удержаться от того, чтобы не разболтать чужой секрет, который они узнают. Чрезмерная разговорчивость может привести к негативным последствиям необходимо держать под контролем свои слова, даже если для этого придется прилагать серьезные усилия воли.

Реклама

Весы

Для Весов, являющиеся дипломатами, разглашение конфиденциальных данных станет как серьезным проколом, так и поводом для переживаний. Объяснить такое легкомыслие можно будет только затмением, которое нежданно-негаданно найдет на представителей знака.

Читайте также: