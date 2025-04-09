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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака, которым сегодня нельзя раскрывать чужие секреты

День благоприятен для всех, кто хочет обрести новые знания, в том числе и духовные. Вероятны даже разнообразные открытия, которые будут касаться как нас самих, так и окружающих нас людей – как близких, так и друзей или знакомых. Ни в коем случае не рекомендуется рассказывать о них третьим лицам, если, конечно, мы не хотим оказаться в эпицентре серьезного скандала.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 9 апреля, раскрывать чужие секреты категорически не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно опасно делиться с кем-то не принадлежащими им тайнами.

Телец

Тельцы, которых мало интересует чужая жизнь, поскольку они сосредоточены на собственной, могут выдать чужой секрет не нарочно, а нечаянно – в пылу разговора, не подумав о том, к какому конфликту и разногласиям это в результате может привести.

Лев

Львам очень трудно будет удержаться от того, чтобы не разболтать чужой секрет, который они узнают. Чрезмерная разговорчивость может привести к негативным последствиям необходимо держать под контролем свои слова, даже если для этого придется прилагать серьезные усилия воли.

Весы

Для Весов, являющиеся дипломатами, разглашение конфиденциальных данных станет как серьезным проколом, так и поводом для переживаний. Объяснить такое легкомыслие можно будет только затмением, которое нежданно-негаданно найдет на представителей знака.

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