Три знака, которым сегодня нельзя скрывать от других свои чувства

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Содержание Телец Рак Дева

Сегодня, 17 июля, скрывать свои чувства нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них сдерживать себя категорически не рекомендуется.

Телец

Тельцам, как одному из самых вспыльчивых знаков Зодиака, сдерживать свои эмоции очень трудно, поэтому им не стоит этого делать — во всяком случае, сегодня: попытки сохранять спокойствие могут привести к негативным для их нервной системы последствиям.

Рак

Ракам — особенно тем из них, кто находится в состоянии выяснения отношений с близким человеком — нежелательно скрывать эмоции, которые они испытывают к нему наоборот, необходимо нужно показать ему всю силу своих чувств, тогда и устраивать бойкоты не придется.

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Дева

Девы часто сдерживают свои чувства, считая, что окружающие пользуются их хорошим расположением в собственных — корыстных — целях. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака открыть свое сердце находящимся рядом людям — особенно тем, кого они проверили временем.

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