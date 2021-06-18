Три знака, которым сегодня нельзя смотреть в зеркало

День негативной энергетики, когда темные силы могут перевесить светлые, если сам человек не станет бороться со злом во имя добра. Звезды рекомендуют не поддаваться обману, обольщениям, страхам, тревогам и мрачным мыслям – их необходимо гнать от себя, к счастью, это в наших силах. В это время также нежелательно смотреть в зеркало – это может стать плохой приметой.

Сегодня, 18 июня, смотреть в зеркало не рекомендуется всем знакам зодиакального круга, но для трех из них "общение" с "волшебным стеклом" может стать особенно опасным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые, как известно, крайне требовательно и трепетно относятся к своей внешности, без зеркала трудно и полчаса прожить, но сегодня звезды настоятельно рекомендуют им отложить его в сторону, а не вопрошать каждую минуту: "Я ль на свете всех милее?" Положительного ответа представители знака сегодня все равно не дождутся – все им будет не так, а вот потерять часть энергии, необходимой для плодотворной жизни и работы, они, увы, смогут легко. Так что желательно сосредоточиться на делах насущных, а полюбоваться на себя можно будет уже завтра.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые считают, что их внешность должна быть безукоризненной – от идеально отутюженной одежды до тщательно уложенных волос, как правило, делают для этого все возможное и невозможное. Поэтому им будет особенно обидно увидеть, что в их облике что-то не так. А это легко может случиться, если они – даже мельком – взглянут в зеркало в торговом центре, где резкое – слишком яркое или, наоборот, мрачное – освещение или неудачный ракурс сделают их малопривлекательными. На самом деле с внешностью у представителей знака все в порядке, но настроение окажется безнадежно испорченным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые не являются рабами зеркал, поскольку и так знают, что у них все в порядке, тем не менее, сегодня стоит опасаться смотреться в них, особенно вечером и ночью. Мало ли что им в это время может померещиться, а мистическое мировоззрение представителей знака додумает – и дорисует – им какую-то мрачную картину, которая будет тревожить их воображение еще долгое время. Избежать такого сценария просто: нужно просто воздержаться от "общения" с зеркалом в темное время суток – причем правило это будет действовать только сегодня.

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