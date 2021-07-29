Три знака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

Позитивный во всех отношениях день, но главным его достижением станет возможность найти ответ на важные жизненные вопросы, не дававшие покоя в последнее – и довольно долгое – время. С глаз как будто спадет пелена, и станет понятно, как дальше действовать и в какую сторону идти. Правда, повезет только тем, кто будет уверен в себе и своих силах.

Сегодня, 29 июля, сомневаться в своих силах нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них низкая самооценка особенно противопоказана.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы вообще-то чаще всего уверены в себе и своих силах, но случается – вот как сегодня, что в них поднимает голову их вторая натура – можно сказать, брат-близнец, у которого крайне низкая самооценка. Она не принесет пользы ни на работе, ни в личной жизни, поэтому представителям знака необходимо "разбудить" свое второе "я", которое, как правило, обладает комплексом завидной полноценности: оно сможет подавить неуверенность и позволит справиться с любой поставленной целью.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы довольно часто испытывают неуверенность, хоть и упорно скрывают этот факт. В таких случаях они не справляются с самыми простыми задачами, поэтому на работе – да и в личной жизни – толку от них очень мало, что они и сами понимают, но ничего не могут с этим поделать. Вот и сегодня им будет казаться, что они совершенно никчемные и ничтожные личности, что, конечно же, не соответствует истине, как, впрочем, и гипертрофированная уверенность в себе, которая появится, когда вторая чаша весов перевесит первую.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – существа сколь земные, столь и небесные: предаваясь своему любимому занятию – витая в облаках, они с трудом спускаются на землю и, подобно космонавтам, которые долгое время провели на орбите, чувствуют себя неуютно и неуверенно в жизни земной. Велика вероятность, что сегодня с ними случится именно такая история, поэтому представителям знака очень важно настроиться на деловой лад и "накрутить" собственную самооценку любым доступным способом – в интернете есть масса их описаний.

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