Три знака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

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Содержание Близнецы Весы Рыбы

Сегодня, 14 июля, сомневаться в своих силах нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них низкая самооценка особенно противопоказана.

Близнецы

Близнецы вообще-то чаще всего уверены в себе и своих силах, но случается — вот как сегодня, что в них поднимает голову их вторая натура — можно сказать, брат-близнец, у которого крайне низкая самооценка — она ни им не принесет пользы, ни на работе, ни в личной жизни.

Весы

Весы довольно часто испытывают неуверенность, хоть и упорно скрывают этот факт. В таких случаях они не справляются с самыми простыми задачами, вот и сегодня им будет казаться, что они совершенно никчемные и ничтожные личности, что, конечно же, не соответствует истине.

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Рыбы

Рыбы, предаваясь своему любимому занятию — витая в облаках, с трудом спускаются на землю. Велика вероятность, что сегодня с ними случится именно такая история, поэтому представителям знака очень важно настроиться на деловой лад и «накрутить» собственную самооценку.