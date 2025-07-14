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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
554
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах

Позитивный во всех отношениях день, главным достижением которого станет возможность найти ответ на важные жизненные вопросы, не дававшие покоя в последнее время. С глаз как будто спадет пелена и станет понятно, как дальше действовать и в какую сторону идти. Правда, повезет только тем, кто будет уверен в себе и своих силах.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 14 июля, сомневаться в своих силах нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них низкая самооценка особенно противопоказана.

Близнецы

Близнецы вообще-то чаще всего уверены в себе и своих силах, но случается — вот как сегодня, что в них поднимает голову их вторая натура — можно сказать, брат-близнец, у которого крайне низкая самооценка — она ни им не принесет пользы, ни на работе, ни в личной жизни.

Весы

Весы довольно часто испытывают неуверенность, хоть и упорно скрывают этот факт. В таких случаях они не справляются с самыми простыми задачами, вот и сегодня им будет казаться, что они совершенно никчемные и ничтожные личности, что, конечно же, не соответствует истине.

Рыбы

Рыбы, предаваясь своему любимому занятию — витая в облаках, с трудом спускаются на землю. Велика вероятность, что сегодня с ними случится именно такая история, поэтому представителям знака очень важно настроиться на деловой лад и «накрутить» собственную самооценку.

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Дата публикации
Количество просмотров
554
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