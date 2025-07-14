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Три знака, которым сегодня нельзя сомневаться в своих силах
Позитивный во всех отношениях день, главным достижением которого станет возможность найти ответ на важные жизненные вопросы, не дававшие покоя в последнее время. С глаз как будто спадет пелена и станет понятно, как дальше действовать и в какую сторону идти. Правда, повезет только тем, кто будет уверен в себе и своих силах.
Сегодня, 14 июля, сомневаться в своих силах нельзя представителям всех знаков Зодиака, но трем из них низкая самооценка особенно противопоказана.
Близнецы
Близнецы вообще-то чаще всего уверены в себе и своих силах, но случается — вот как сегодня, что в них поднимает голову их вторая натура — можно сказать, брат-близнец, у которого крайне низкая самооценка — она ни им не принесет пользы, ни на работе, ни в личной жизни.
Весы
Весы довольно часто испытывают неуверенность, хоть и упорно скрывают этот факт. В таких случаях они не справляются с самыми простыми задачами, вот и сегодня им будет казаться, что они совершенно никчемные и ничтожные личности, что, конечно же, не соответствует истине.
Рыбы
Рыбы, предаваясь своему любимому занятию — витая в облаках, с трудом спускаются на землю. Велика вероятность, что сегодня с ними случится именно такая история, поэтому представителям знака очень важно настроиться на деловой лад и «накрутить» собственную самооценку.