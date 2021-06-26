Три знака, которым сегодня нельзя употреблять алкоголь

День активного отдыха, радости и счастья. В любви и дружбе могут открыться новые – неожиданные – грани, не рекомендуется ни с кем ссориться и ни на кого обижаться. Настроение у людей будет настолько благостным, что они – в силу повышенного возбуждения – почувствуют себя пьяными без вина, поэтому спиртное будет лишним.

Сегодня, 26 июня, употреблять алкоголь нежелательно всем знакам Зодиака, но для трех из них он станет настоящим табу.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которые и в любой другой день под влиянием спиртных напитков могут впасть в буйство, сегодня почувствуют на себе его негативное влияние вдвойне, а то и втройне. Представители знака прекрасно знают, что, превысив положенную им норму, с большой долей вероятности превращаются в монстров, которые припоминают близким и любимым людям все обиды, которые те – вольно или невольно – им нанесли, и высказывают им свои претензии – как обоснованные, так и не очень. На следующий день им, скорее всего, но для исправления ситуации потребуются серьезные усилия.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые, будучи образцовыми дипломатами, как правило, скрывают свои секреты от посторонних, под воздействием винных паров могут стать несдержанными и разговорчивыми. Вследствие потери контроля над собой они выболтают посторонним людям массу сведений, которые хотели бы сохранить в тайне, о чем уже назавтра всерьез пожалеют. Чтобы подобного не произошло, представителям знака стоит отказаться от употребления спиртных напитков, даже если окружающие будут уверять их, что в такой день просто грех не выпить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, которые являются большими любителями и ценителями элитных вин, стоит отказаться даже от них, не говоря уже о более простых – демократичных – сортах. Причина отказа проста – сегодня организм представителей знака наотрез откажется принимать и перерабатывать даже минимальные дозы алкоголя, и ответит на них серьезным ухудшением самочувствия – головной болью, слабостью, сонливостью. Избежать недомогания проще простого: надо заменить вино минеральной водой или свежевыжатым соком.

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