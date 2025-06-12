Три знака, которым сегодня нельзя употреблять алкоголь

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Содержание Телец Весы Скорпион

Сегодня, 12 июня, употреблять алкоголь нежелательно всем знакам Зодиака, но для трех из них оно станет настоящим табу.

Телец

Тельцы, которые под влиянием спиртных напитков могут впасть в буйство, сегодня почувствуют на себе его негативное влияние вдвойне, а то и втройне. Чтобы не превратиться в монстров, от которых будут шарахаться окружающие, лучше отказаться даже от легкого алкоголя.

Весы

Весы, которые, будучи образцовыми дипломатами, как правило, скрывают свои секреты от посторонних, но под воздействием алкоголя могут потерять контроль над собой и стать чересчур разговорчивыми, из-за чего выболтают посторонним людям сведения, которые хотели бы сохранить в тайне.

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Скорпион

Скорпионам, которые являются большими ценителями элитного алкоголя, стоит отказаться даже от них, не говоря уже о более простых — демократичных — напитках. Дело в том, сегодня их организм наотрез откажется принимать и перерабатывать даже минимальные дозы алкоголя.

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