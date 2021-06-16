Три знака, которым сегодня нельзя желать никому зла

День, когда количество энергии, которой обладает каждый человек, будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Звезды настоятельно рекомендует направлять ее в мирное русло: на работу, домашние хлопоты, построение отношений с близкими людьми – в общем, на созидание, а не на разрушение. Категорическим табу этого времени станет пожелание кому-либо зла: такое действие, которое нежелательно всегда, в этот день может вызвать катастрофические последствия.

Сегодня, 16 июня, желать плохого другим людям запрещается представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них подобного рода поступок будет особенно опасным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые в запале могут наговорить такого, о чем и сами впоследствии жалеют, но исправить уже ничего не могут, сегодня, скорее всего, будут верны себе. Удержать их от опрометчивых высказываний может только чудо, только на него остается и надеяться. В любом случае звезды настоятельно рекомендуют представителям знака воздержаться если не от глупостей, то хотя бы от проклятий в адрес других людей. Угрызения совести, которые они будут испытывать, хотя никогда в этом и не признаются, не стоят вспышки их ярости.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы, которые большую часть жизни проводят в свойственном им спокойно-уравновешенном состоянии, иногда действуют по принципу "и на старуху бывает проруха". Вот и сегодня, изменив своей дипломатичности, они могут, что называется, слететь с катушек и начать скандалить с человеком, который выведет их из себя. Главное в этой ситуации – не опуститься до откровенных оскорблений и недобрых пожеланий, поскольку, будучи высказанными сегодня, они очень быстро возвратятся бумерангом к своему "автору", о чем он очень сильно пожалеет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые для тех, кто их не знает, кажутся олицетворением спокойствия и мечтательности, в порыве злости могут стать настоящими фуриями. Нынешний день может представить их именно с этой – незнакомой окружающим – стороны, однако проблема не в этом, а в том, что, попав под воздействие негативных эмоций, они могут наговорить своему собеседнику лишнего. Важно в пылу ссор не пожелать ему зла: проклятие довольно быстро сбудется, а представители знака будут, осознавая свою вину, остро переживать случившееся.

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