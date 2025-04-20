Три знака, которым сегодня необходимо больше молчать и меньше говорить

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Содержание Телец Лев Весы

Сегодня, 20 апреля, раскрыть чужие тайны и секреты запрещается представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нужно как можно больше слушать и как можно меньше говорить.

Телец

Тельцам, которых мало интересует чужая жизнь — им хватает собственной, поскольку они целиком и полностью сосредоточены на собственной, могут выдать чужой секрет не нарочно, а нечаянно — в пылу разговора, не подумав о том, к чему это в результате может привести.

Лев

Львам очень трудно будет удержаться от того, чтобы не разболтать чужой секрет: чрезмерная разговорчивость представителей знака может привести к негативным последствиям — ссоре с человеком, который им эту тайну доверил, необходимо держать под контролем свои слова.

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Весы

Для Весов, являющиеся дипломатами от рождения, разглашение чужих данных станет как серьезным личностным проколом, так и поводом для переживаний. Объяснить такое легкомыслие можно будет только затмением, которое нежданно-негаданно найдет на представителей знака.

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