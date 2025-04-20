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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня необходимо больше молчать и меньше говорить

День благоприятен для всех, кто хочет обрести новые знания, прежде всего, духовные, но и так называемые жизненные исключать нельзя. При этом, какими бы ни были открытия, не стоит говорить обо всем, что стало известно, особенно если факты касаются чужой личной жизни — как правило такая «откровенность» бывает наказуемой.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 20 апреля, раскрыть чужие тайны и секреты запрещается представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нужно как можно больше слушать и как можно меньше говорить.

Телец

Тельцам, которых мало интересует чужая жизнь — им хватает собственной, поскольку они целиком и полностью сосредоточены на собственной, могут выдать чужой секрет не нарочно, а нечаянно — в пылу разговора, не подумав о том, к чему это в результате может привести.

Лев

Львам очень трудно будет удержаться от того, чтобы не разболтать чужой секрет: чрезмерная разговорчивость представителей знака может привести к негативным последствиям — ссоре с человеком, который им эту тайну доверил, необходимо держать под контролем свои слова.

Весы

Для Весов, являющиеся дипломатами от рождения, разглашение чужих данных станет как серьезным личностным проколом, так и поводом для переживаний. Объяснить такое легкомыслие можно будет только затмением, которое нежданно-негаданно найдет на представителей знака.

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Дата публикации
Количество просмотров
83
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