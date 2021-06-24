Три знака, которым сегодня необходимо быть терпеливыми к окружающим

День, когда необходимо всеми возможными способами охранять внутренний покой, который поможет не ссориться, не конфликтовать, никого не обижать и самим не обижаться. Очень важно сдерживать эмоции и проявлять терпение к другим людям. Нужно помнить, что они тоже с толерантностью – кто с большей, а кто с меньшей – относятся к нам.

Сегодня, 24 июня, быть терпеливым к окружающим необходимо всем знакам Зодиака, но для трех из них такой стиль поведения окажется особенно важным.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которых и в любой другой – более спокойный – день не отличаются уравновешенностью и продолжительным терпением, сегодня в этом смысле превзойдут собственные "подвиги". Раздражаясь по любому поводу, они оттолкнут от себя всех окружающих их людей, которые не смогут – или не захотят – терпеть их беспочвенные капризы и несдержанность. Избежать конфронтации со всем миром можно только одним способом – нужно взять себя в руки и не позволять негативным эмоциям выплескиваться в пространство бесконтрольно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые в большую часть времени остаются спокойными и уравновешенными, ужасно злятся, когда кто-то с ними не соглашается. Вот и сегодня они могут впасть в ярость, осознав, что их точка зрения – неединственная, есть люди, которые придерживаются другой. Прежде чем высказать кому-то из друзей или знакомых претензии по поводу того, что он "неправильно" думает, желательно вспомнить о том, что они имеют право на свое мнение. В конце концов, если бы все придерживались одной точки зрения, в мире было бы очень скучно жить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которым закон не писан, настороженно – а порой и враждебно – относятся к людям, которые не разделяют их заскоков и странностей. Все, что в обществе считается нормой, для представителей знака – жуткая скука, с которой они не умеют – и не хотят – бороться. Сегодня – впрочем, как и всегда – их будет ужасно раздражать все, что не вписывается в их стиль и манеру поведения: ну а как иначе реагировать на этих "отсталых" личностей, которые не разделяют их ценности?! Звезды советуют представителям знака оставить за другими людьми право видеть мир не так, как они, а по-своему.

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