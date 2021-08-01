Три знака, которым сегодня необходимо действовать активно

День мощной негативной энергетики, сопровождающейся сильной агрессивностью, которую даже самый смирный и спокойный человек может проявлять по отношению к тем, кто его окружает. Повсеместные ссоры и скандалы, кажется, будут возникать ниоткуда, но продолжаться долго и принесут массу неприятных эмоций. Выплеснуть негатив безобидным образом можно будет при помощи активных действий.

Сегодня, 1 августа, активно действовать рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лень и пассивность особенно противопоказаны.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, обладающие мощной внутренней энергией, которую удачно маскируют под сдержанность и даже холодность, оставшись без работы – вот как сегодня – вполне могут стать опасными для окружающих их людей. Поэтому для них очень важно отыскать серьезное и, что немаловажно, интересное занятие, иначе они просто не станут тратить на него свое время. Лучше всего – навести где-нибудь порядок: если в собственном доме это уже невозможно, поскольку там и так все блестит и сверкает, то хотя бы предложить свои услуги кому-то из друзей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам всегда трудно бездействовать – энергия распирает их изнутри, поэтому даже во время отпуска они должны двигаться, а не лежать овощем на пляже. Поэтому представителям знака рекомендуется браться за любую работу, их "скорбный труд" не пропадет: с одной стороны, они получат возможность выплеснуть опасный – как для них самих, так и для окружающих – негатив, а с другой – под влиянием мощной энергии им удастся в буквальном смысле слова свернуть горы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи всегда не против отпустить кому-нибудь сомнительный комплимент или рискованно пошутить, что может быть с обидой воспринято кем-то из окружающих, но сегодня желание уязвить тех, кто неприятен представителям знака, превзойдет все возможные границы. Возможно, стоит направить энергию в мирное русло и заняться чем-то общественно – и лично – полезным: например, заняться уборкой на дачном участке – там всегда есть работа, а заодно и собрать листья, ветки и мусор за своим забором.

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