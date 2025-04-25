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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня необходимо думать не о материальном, а о духовном

День, когда многочисленные обязанности будут тянуть к приземленному, а душевные порывы — к возвышенному. Соблюсти баланс между первым и вторым окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд, но необходимо следить за тем, чтобы материя не взяла верх над духовностью.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 25 апреля, в противостоянии духа и материи будут задействованы все знаки Зодиака, но трем из них особенно важно думать не о материальном, а о духовном.

Лев

Львам, которые в последнее время с головой ушли в работу, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности и подумать о возвышенном: лучшим лекарством для них может стать классическая литература — например, романы Голсуорси, Диккенса или Драйзера.

Дева

Девам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков, особенно трудно будет воспарить над суетой и повседневностью, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине.

Рыбы

Рыбам, как правило предпочитающим небеса грешной земле, сегодня можно — и нужно! — посвятить время своему любимому занятию — витанию в облаках. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, необходимое им как для работы, так и для личной жизни.

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Дата публикации
Количество просмотров
74
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