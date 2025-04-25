Три знака, которым сегодня необходимо думать не о материальном, а о духовном

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Содержание Лев Дева Рыбы

Сегодня, 25 апреля, в противостоянии духа и материи будут задействованы все знаки Зодиака, но трем из них особенно важно думать не о материальном, а о духовном.

Лев

Львам, которые в последнее время с головой ушли в работу, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности и подумать о возвышенном: лучшим лекарством для них может стать классическая литература — например, романы Голсуорси, Диккенса или Драйзера.

Дева

Девам, как одному из самых практичных и твердо стоящих на ногах знаков, особенно трудно будет воспарить над суетой и повседневностью, но именно ему важнее всего будет это сделать, если, конечно, его представители не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине.

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Рыбы

Рыбам, как правило предпочитающим небеса грешной земле, сегодня можно — и нужно! — посвятить время своему любимому занятию — витанию в облаках. Именно оно придаст им уверенности в себе и обеспечит вдохновение, необходимое им как для работы, так и для личной жизни.

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