Три знака, которым сегодня необходимо категорически отказаться от алкоголя

В это время также категорически не рекомендуется употреблять алкоголь — это может вызвать ослабление самоконтроля над поведением и тут же за это поплатиться.

Сегодня, 4 ноября, употреблять алкоголь — даже в небольших дозах — нежелательно представителям всех знаков зодиакального круга, но для трех из них их дегустация может стать особенно опасной.

Овен

Овнам важно воздерживаться от алкоголя, потому что он может вызвать обострение хронических заболеваний. Прежде всего это касается сердечно-сосудистых недугов, но тем, кто страдает от других болезней, тоже расслабляться не рекомендуется — алкоголь в этот день под запретом.

Телец

Тельцам стоит отказаться от алкоголя, поскольку он может сделать их чересчур разговорчивыми, и они легко расскажут о тех обстоятельствах своей жизни, о которых в трезвом состоянии они бы умолчали, или, что хуже, сказать кому-то из окружающих их людей все плохое, что думают.

Козерог

Козероги, как один из самых сдержанных в эмоциональном отношении знаков, даже пригубив алкогольный напиток, могут размякнуть и впасть в слезливость и сентиментальность. Что они способны сотворить в таком состоянии, не знают не только те, кто находится рядом, но и они сами.

