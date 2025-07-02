Три знака, которым сегодня необходимо максимально сократить общение с людьми

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Содержание Рак Весы Рыбы

Сегодня, 2 июля, максимально сократить общение с людьми рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо уединиться.

Рак

Раки – самый впечатлительных знак Зодиака: иногда достаточно косого взгляда, чтобы они почувствовали себя глубоко несчастными. Нынешний день не только не станет исключением, но и усилит их мнительность — им будет казаться, что все вокруг смотрят на них с осуждением или насмешкой.

Весы

Весам, которым — из-за присущих им постоянных колебаний — сложно принимать важное решение, окружающие люди будут еще больше мешать в этом процессе. Чтобы сосредоточиться и взвесить все доводы за и против, им необходимо как можно меньше общаться с кем бы то ни было.

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Рыбы

Рыбы любят витать в облаках и не любят спускаться на грешную землю, где они ощущают давление со стороны окружающих людей, которые мешают им жить и действовать. Сегодня представителям знака может показаться, что все действуют исключительно им во вред, что будет всерьез их раздражать.

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