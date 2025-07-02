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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
12k
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня необходимо максимально сократить общение с людьми

Эмоционально нестабильный день, в течение которого настроение может меняться несколько раз, бросая человека из крайности в крайность. Чтобы никого не обидеть — даже случайно, лучше максимально сократить общение с окружающими.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 2 июля, максимально сократить общение с людьми рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо уединиться.

Рак

Раки – самый впечатлительных знак Зодиака: иногда достаточно косого взгляда, чтобы они почувствовали себя глубоко несчастными. Нынешний день не только не станет исключением, но и усилит их мнительность — им будет казаться, что все вокруг смотрят на них с осуждением или насмешкой.

Весы

Весам, которым — из-за присущих им постоянных колебаний — сложно принимать важное решение, окружающие люди будут еще больше мешать в этом процессе. Чтобы сосредоточиться и взвесить все доводы за и против, им необходимо как можно меньше общаться с кем бы то ни было.

Рыбы

Рыбы любят витать в облаках и не любят спускаться на грешную землю, где они ощущают давление со стороны окружающих людей, которые мешают им жить и действовать. Сегодня представителям знака может показаться, что все действуют исключительно им во вред, что будет всерьез их раздражать.

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Дата публикации
Количество просмотров
12k
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