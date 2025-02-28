Три знака, которым сегодня необходимо отказаться от личной жизни

День, когда нужно определяться с целью, которую нужно достичь в течение месяца. Можно также анализировать ситуацию с целью поиска «подводных камней», а также разрабатывать тактику и стратегию, но активных действий – прежде всего, в личной жизни – желательно избегать.

Сегодня, 28 февраля, назначать романтические свидания е рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще нужно – к счастью, только на время – отказаться от личной жизни.

Телец

Тельцам желательно вообще ни с кем не сталкиваться, а уж с теми, кто им по-настоящему дорог – особенно. Выйдя из себя, представители знака способны разбушеваться не на шутку и наговорить находящимся рядом людям самых неприятных вещей – не стоит так рисковать отношениями.

Близнецы

Близнецам обнаружат у себя редкостную злопамятность. Они начнут обвинять тех, кто попадется им под руку, во всех смертных грехах, припоминания им ошибки и провинности далекого прошлого. На любимых людей такое поведение может произвести негативное впечатление.

Весы

Весы продемонстрируют полное отсутствие дипломатичности и всерьез заденут за живое множество людей. Такое поведение болезненно отразится на тех, кого они любят, а свидание, во время которого они рискуют наговорить много неприятных вещей, может закончится серьезной ссорой.

Читайте также: