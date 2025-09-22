Три знака, которым сегодня необходимо отказаться от ненужных покупок

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 22 сентября,. Беречь имеющиеся в наличие финансы необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно отказаться от ненужных покупок

Овен

Овны, которые не знают удержу в покупках, и на этот раз могут разойтись не на шутку, скупая все, что попадется им под руку. В самый ответственный момент, звезды настоятельно рекомендуют им вспомнить о том, что он не бездонный, а подобных вещей у них дома предостаточно.

Лев

Львы, обожающие быть в центре внимания, не могут устоять, увидев в витрине магазина нечто, подходящее их королевскому высочеству: яркое, и блестящее. Но, скорее всего, вещь на которую они обратят внимание, окажется чересчур вызывающей даже для них — не стоит покупать ее.

Реклама

Рыбы

Рыбы, являясь неземными созданиями, тем не менее знают счет деньгам и стараются тратить их разумно. Но на этот раз они как будто бы сойдут с ума: представителям знака захочется смести с прилавков все, что они на них увидят, и тут самое главное для них — вовремя остановиться.