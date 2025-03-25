Три знака, которым сегодня необходимо привести в порядок свой дом

День, который, несмотря на разгар рабочей недели, желательно провести в одиночестве. Лучше сего для этого подходит свой дом, в котором – чтобы не скучать – не только можно, но и нужно навести порядок
Сегодня, 25 марта, заняться своим домом не помешает представителям всех знаков Зодиака, но трем из них просто необходимо привести его в порядок.
Рак
Ракам, которые «плавают» только в прозрачной воды, никогда не бывает достаточно чисто. Вот и сегодня им в очередной раз покажется, что в доме не настолько хорошо убрано, как им бы того хотелось, и они примутся натирать, драить, скоблить, стирать и крахмалить все, что попадется им под руку.
Дева
Девам, второе имя которых – аккуратность, несмотря на то, что у них в доме царит идеальный порядок, необходимо – вот как сегодня – все-таки сделать совершенное еще более совершенным. Звезды советуют им обратить внимание на свой гардероб – он давно нуждается в ревизии.
Стрелец
Стрельцы не являются фанатами чистоты и порядка, но время от времени на них находит невиданная активность и они – вот как сегодня – не успокаиваются, пока все не перечистят и не перемоют, а сегодня и вовсе устроят генеральную уборку, причем, получат от этого удовольствие.
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