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Три знака, которым сегодня необходимо сдерживать эмоции

Три знака, которым сегодня необходимо сдерживать эмоции

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День, который считается одним из самых сложных во всем лунном месяце, с его негативной энергетикой очень трудно справиться даже самым сильным и уверенным в себе людям. Резко возрастает вероятность конфликтов, которые могут носить серьезный – вплоть до рукоприкладства – характер. Чтобы не стать жертвой чужой агрессии, необходимо проявлять осторожность и сдерживать собственные эмоции, которые будут перехлестывать через край. 

Сегодня, 9 июня, сдерживать эмоции рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них контроль над нервами будет особенно важен. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, известным своей вспыльчивостью, и в любой другой день трудно удержать себя в рамках приличия, а сегодня эта миссия станет для них практически невыполнимой. И тем не менее, если они хотят пережить его без моральных потерь, им придется сделать на собой усилие и не реагировать на выпады окружающих их людей – как знакомых, так и незнакомых, даже если они будут заслуживать сдачи. Впоследствии представители знака сами себя поблагодарят за предусмотрительность – когда поймут, к чему могла бы привести их раздражительность. 

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы очень долго терпят и только потом срываются, при этом могут наломать таких дров, что и за год не разгрести – в этом деле представители знака большие мастера. Но сегодня они окажутся слишком уж возбудимыми и будут болезненно реагировать на любую мелочь. Результатом может стать грандиозный скандал, активное участие в котором примут представители знака. Стоит ли говорить о том, что уже завтра они будут отчаянно стыдиться совершенного, но исправить то, что уже случилось, как известно, нельзя. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львы легко могут стать жертвами собственного комплекса полноценности, который также можно назвать и манией величия. В какой-то момент им может показаться, что кто-то из окружающих их людей относится к ним неподобающим образом – так сказать, без должного уважения. Решив проучить нахала – или нахалов, – представители знака вполне могут устроить разборки, сопряженные с серьезным конфликтом, что приведет к более чем неприятным последствиям – во всяком случае, репутацию Львы себе подпортят изрядно. 

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