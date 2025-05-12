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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
535
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня необходимо сдерживать негативные эмоции

День, когда на смену негативной энергетике придет позитивная, но при этом очень тонкая и хрупкая, к которой надо относиться максимально бережно — ее очень легко повредить любым грубым словом или резким действием. Как правило, они бывают результатом проявления негативных эмоций, которые необходимо сдерживать.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 12 мая, допускать грубые слова и выражения категорически не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из особенно важно сдерживать неактивные эмоции.

Телец

Тельцам, которые в плане эмоций являются миной замедленного действия, сегодня стоит отказаться от демонстрации возможности своей нервной системы — вспышки ярости и истерики нанесут моральный ущерб не столько тем, против кого они будут направлены, сколько

Весы

Весам, которые всегда стараются сохранять психологическое равновесие, могут искать возможность ссор и скандалов на ровном месте. Вот только сделать это им, скорее всего, не дадут окружающие их друзья и родственники, с которыми необходимо поддерживать хорошие отношения.

Рыбы

Рыбам необходимо сдерживать себя не в отношениях с окружающими их людьми, а в процессе работы: любой промах может привести к серьезным проблемам, поэтому так важно сохранять спокойствие — оно не позволит сделать ни одного неловкого, а потому опасного движения.

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Дата публикации
Количество просмотров
535
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