Три знака, которым сегодня необходимо сдерживать негативные эмоции

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Сегодня, 12 мая, допускать грубые слова и выражения категорически не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из особенно важно сдерживать неактивные эмоции.

Телец

Тельцам, которые в плане эмоций являются миной замедленного действия, сегодня стоит отказаться от демонстрации возможности своей нервной системы — вспышки ярости и истерики нанесут моральный ущерб не столько тем, против кого они будут направлены, сколько

Весы

Весам, которые всегда стараются сохранять психологическое равновесие, могут искать возможность ссор и скандалов на ровном месте. Вот только сделать это им, скорее всего, не дадут окружающие их друзья и родственники, с которыми необходимо поддерживать хорошие отношения.

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Рыбы

Рыбам необходимо сдерживать себя не в отношениях с окружающими их людьми, а в процессе работы: любой промах может привести к серьезным проблемам, поэтому так важно сохранять спокойствие — оно не позволит сделать ни одного неловкого, а потому опасного движения.

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