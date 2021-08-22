Три знака, которым сегодня необходимо сдерживать свои инстинкты

День, когда силы тьмы, прячущиеся обычно в недосягаемых для человека местах, выходят на поверхность, чтобы овладеть душами и телами тех, кто не сможет – или не захочет – оказать им сопротивление. Силу разума затмевают инстинкты, которые, если им поддаться и не включить режим торможения, могут превратить человека в настоящее животное.

Сегодня, 22 августа, сдерживать свои инстинкты звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно следить за свойственным им автоматическим поведением.

Телец (21.04 – 21.05)

Для Тельцов главный инстинкт связан с питанием, причем представители знака считают, что его должно быть как можно больше. А вот калорийность их интересует мало – главное, вкусовые качества пищи, точнее, удовольствие, которое они могут от нее получить. Стоит ли говорить о том, что это чревато не только лишними отложениями на боках, но и проблемами со здоровьем, так что желательно – сегодня и всегда – умерить аппетиты, а при невозможности отказаться от "вкусненького" хотя бы урезать порции.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые справедливо считаются лучшими любовниками гороскопа, всегда – и сегодняшний день не исключение – поддерживают свою репутацию. Правда, в это время представителям знака – особенно тем, кто уже успел обзавестись семьей или постоянным партнером, – необходимо соблюдать осторожность: второй половинке проявление его основного инстинкта – в виде не только легких флиртов, но и серьезных романов – может, мягко говоря, не понравиться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы часто становятся жертвами стадного инстинкта, который можно охарактеризовать цитатой из старой комедии: "Все побежали, и я побежал". Звезды предостерегают представителей знака от подобной линии поведения и призывают их жить своим, а не чужим умом. Не стоит делать так, как другие, поскольку по здравому размышлению может показаться, что на самом деле хотелось совсем другого, а стадный инстинкт подтолкнул к тому, чтобы сделать все наперекор своим желаниям и стремлениям.

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