Три знака, которым сегодня необходимо сохранять спокойствие

День повышенных эмоций, с которыми трудно будет справиться даже спокойным и психически уравновешенным людям, не говоря уже о чрезмерно эмоциональных и переменчивых. Звезды настоятельно рекомендует всем, вне зависимости от темперамента, сохранять спокойствие и держать себя в руках.

Сегодня, 21 августа, сохранять спокойствие необходимо всем знакам Зодиака, но для трех из них сдерживать эмоции особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов, как известно, сложно вывести из себя, но уж коль скоро это произошло, они войдут в раж и оторвутся по полной программе. Зная за собой такое свойство, представители знака должны максимально сдерживать свои эмоции, в противном случае они рискуют встрять в серьезный – вплоть до рукоприкладства – конфликт. Перспектива, прямо скажем, не лучшая, поэтому стоит приложить усилия, чтобы во что бы то ни стало ее избежать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы не всегда отличаются сдержанностью: правда, они успокаиваются также быстро, как и выходят из себя, но за этот непродолжительный промежуток времени успевают наломать серьезных дров. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, представителям знака необходимо сохранять спокойствие в любых жизненных ситуациях. Важно помнить, что любые обстоятельства дня довольно безобидны, поэтому не стоят того, чтобы из-за них переживать – лучше наступить на горло своим эмоциям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи не всегда являются хозяевами своим эмоциям – зачастую они теряют над ними контроль, и тогда сложно представить, чем закончится очередная вспышка. Сегодня представители знака рискуют рассориться с близким человеком, у которого впоследствии придется долго и упорно выпрашивать прощение. Не стоит доводить ситуацию до такого финала: если не будет возможности сдержать эмоции, нужно принять что-то успокоительное – например, валерьянку.

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