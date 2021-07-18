Три знака, которым сегодня необходимо сократить общение с окружающими

День, когда активизируются силы зла, из-за чего возрастает опасность стать жертвой аферистов и мошенников.

Чтобы избежать такого развития событий, необходимо максимально сократить общение с окружающими людьми – особенно незнакомыми и не вызывающими доверия. Не стоит также тратить финансы на вещи, без которых можно обойтись, иначе впоследствии придется пожалеть о выброшенных напрасно деньгах.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам придется освоить науку ставить на место людей, которые агрессивно себя ведут или откровенно хамят, причем делать это необходимо будет максимально тактично, что может оказаться серьезной трудностью для представителей вспыльчивого знака. Поэтому – разумеется, если у них будет такая возможность – им необходимо сократить общение с окружающими людьми, особенно если они будут нарываться на неприятности. В этом смысле Тельцам, если они разойдутся не на шутку, равных нет, так что лучше не доводить до греха.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов могут начать критиковать самые разные люди – начиная с близких и заканчивая совершенно незнакомыми. Надо признать, что повод для негативной оценки у критиков будет, но для представителей знака любое нелицеприятное замечание может стать настоящей катастрофой – они крайне обидчивы, поэтому могут расстроиться не только из-за любого резкого слова, но и из-за косого взгляда. Единственный способ избежать обид – не слушать критику, а это можно сделать, только сократив общение до минимума, тогда и огорчаться не придется.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, находясь сегодня под влиянием плохого настроения, которое – с большой долей вероятности – накроет их сегодня с самого утра, легко могут рассориться с самыми близкими людьми. Поскольку конфликт обещает быть "долгоиграющим", его необходимо избежать всеми возможными способами. Лучший способ сделать это – сократить общение, правда, с близкими людьми сделать это будет сложнее, чем с посторонними, тем не менее необходимо исхитриться и придумать благовидный предлог, который оправдает действия представителей знака.

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