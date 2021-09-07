Три знака, которым сегодня нежелательно назначать свидания

День благоприятен для размышлений над тактикой и стратегией профессионального свойства, а также планирования – кратко- и долгосрочного. А вот активные действия лучше отложить на другое время – хотя бы на пару дней, пока же ничего путного из них не получится. Нежелательно также назначать на этот день романтические свидания – все в них пойдет не так, как намечалось изначально.

Сегодня, 7 сентября, назначать свидания не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо категорически от них отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, которых сегодня все будет раздражать, вообще нужно как можно меньше общаться с окружающими, а уж с теми, кто им по-настоящему дорог – особенно. Дело в том, что, выйдя из себя, представители знака могут разбушеваться не на шутку и наговорить находящимся рядом людям самых неприятных вещей. И если последующие отношения с людьми малознакомыми их мало взволнуют, то ссориться с любимыми людьми они точно не захотят, поэтому с ними в это время лучше не сталкиваться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые в иные дни демонстрируют свое крайнее легкомыслие, сегодня неожиданно для себя обнаружат редкостную злопамятность. Они будут обвинять тех, кто попадется им под руку, во всех смертных грехах, припоминания им ошибки и провинности столетней давности. На любимых людей такое поведение представителей может произвести негативное впечатление, и они всерьез задумаются: стоит ли продолжать с ними отношения, так что не стоит рисковать их добрым отношением.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, известные своей редкой способностью говорить бестактности под видом шуток, сегодня превзойдут сами себя: редкостное отсутствие дипломатичности, которое они будут демонстрировать, всерьез заденет большое количество людей. Количество обид, которые представители знака поневоле нанесут окружающим, может зашкаливать, но болезненнее всего их перенесут близкие люди. Свидание, во время которого они рискуют наговорить близкому человеку массу неприятностей, может закончится серьезной ссорой.

Читайте також: Гороскоп на 7 вересня для всіх знаків Зодіаку: день, коли потрібно мріяти і будувати плани

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку