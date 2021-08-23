Три знака, которым сегодня нежелательно принимать все близко к сердцу

День всеобщей мировой гармонии, которая даст о себе знать, как на внешнем, так и на внутреннем уровне: людям будет легче понимать – и принимать – друг друга. Главное, не растрачивать моральные силы понапрасну: беречь душевное равновесие и не нервничать из-за вещей, которые невозможно изменить.

Сегодня, 23 августа, нежелательно принимать что-либо близко к сердцу представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять спокойствие и самообладание.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, будучи представителями одного из самых спокойных и индифферентных знаков зодиакального круга, сегодня окажутся особенно мнительными и будут болезненно воспринимать любые, даже совершенно безобидные замечания в свой адрес. Чтобы не нервничать и не переживать по поводу и особенно без повода, им необходимо прислушаться к советам звезд и проанализировать причины, по которым люди говорят им те или иные вещи. Понимание, что всему виной внутренние проблемы собеседников, значительно облегчит отношение к высказываниям.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, которые превыше всего ценят свой душевный покой, не стоит раздражаться по поводам, ничего не значащим в их жизни. Необходимо отделить действительно волнительные поводы от пустых и незначительных и, в соответствии с известной мудростью, смириться с первыми и проигнорировать вторые. Не пройдет и дня, как они самоликвидируются, а потраченные на них нервные клетки восстановить уже не удастся, так что стоит беречь нервы и держать себя в руках всеми возможными способами.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам, как представителям склонного к мистике знака, необходимо отказаться от эмоционально восприятия окружающей действительности, особенно если происходящие в ней события – негативного свойства. В любом случае все произойдет так, как должно произойти, а бессмысленная нервотрепка только заберет у представителей знака энергию, которую они могли бы потратить на более продуктивные и результативные занятия. Помня об этом, они смогут воспринимать события дня с философским спокойствием.

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