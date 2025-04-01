Три знака, которым сегодня нежелательно работать

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Содержание Близнецы Дева Стрелец

Сегодня, 1 апреля, ничего не делать рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них любая работа – категорическое табу.

Близнецы

Близнецы, являющиеся трудолюбивыми поневоле, работают только тогда, когда это им действительно необходимо. Сегодня представители знака с чистой совестью отказаться от любой деятельности, если же бездействовать будет совсем невмоготу, можно перебрать и систематизировать документы.

Дева

Девам особенно трудно будет ничего не делать –они найдут себе занятие, несмотря ни на какие запреты. Но сегодня как раз тот день, когда необходимо отказаться от любой деятельности, даже если речь будет идти всего лишь о домашней работе и – не более того.

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Стрелец

Стрельцы – не самый трудолюбивый знак зодиакального круга, но сегодня – как назло! – могут почувствовать непреодолимое желание работать. Вот только в результате их ждет абсолютно напрасный труд, на который не стоит тратить время и силы – гораздо лучше отдохнуть.

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