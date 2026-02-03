- Дата публикации
Три знака, которым сегодня ни при каких условиях нельзя терять голову
День хорошего настроения, когда, как бы ни складывались жизненные обстоятельства, нужно смотреть на жизнь с оптимистической точки зрения и искать в любом событии только хорошее, игнорируя плохое.
Но позитивная энергетика дня может оказаться ловушкой для тех, ко — под влиянием приятных эмоций — не умеет сдерживаться и контролировать свое поведение.
Сегодня, 3 февраля, сдерживать эмоции, пусть даже и позитивные, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни при каких условиях нельзя терять голову — к счастью, только в переносном смысле.
Близнецы
Близнецы в этот день могут пострадать от эмоциональных «качелей», которые будут бросать их от настроенческого «плюса» к «минусу», а затем обратно. Реагировать на происходящее представителям знака звезды советуют максимально адекватно, иначе последствий не миновать
Козерог
Козероги, которые всегда держат себя в руках, срываются редко, но сегодня, похоже, именно такой случай. Чтобы уже завтра не хотелось от стыда провалиться сквозь землю, все-таки имеет смысл сдерживать эмоциональные порывы, каким бы приятными они ни были, и не терять голову.
Водолей
Водолеи часто позволяют себе бездумное поведение, и нынешний день в этом смысле исключением для них не станет. Чтобы не стать самой обсуждаемой персоной в своем кругу, представителям знака стоит — хотя бы на время — сделать вид, что они ничем не отличаются от других.
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время