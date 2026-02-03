Три знака, которым сегодня ни при каких условиях нельзя терять голову

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но позитивная энергетика дня может оказаться ловушкой для тех, ко — под влиянием приятных эмоций — не умеет сдерживаться и контролировать свое поведение.

Сегодня, 3 февраля, сдерживать эмоции, пусть даже и позитивные, необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них ни при каких условиях нельзя терять голову — к счастью, только в переносном смысле.

Близнецы

Близнецы в этот день могут пострадать от эмоциональных «качелей», которые будут бросать их от настроенческого «плюса» к «минусу», а затем обратно. Реагировать на происходящее представителям знака звезды советуют максимально адекватно, иначе последствий не миновать

Реклама

Козерог

Козероги, которые всегда держат себя в руках, срываются редко, но сегодня, похоже, именно такой случай. Чтобы уже завтра не хотелось от стыда провалиться сквозь землю, все-таки имеет смысл сдерживать эмоциональные порывы, каким бы приятными они ни были, и не терять голову.

Водолей

Водолеи часто позволяют себе бездумное поведение, и нынешний день в этом смысле исключением для них не станет. Чтобы не стать самой обсуждаемой персоной в своем кругу, представителям знака стоит — хотя бы на время — сделать вид, что они ничем не отличаются от других.

Читайте также: