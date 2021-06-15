Три знака, которым сегодня ни в коем случае нельзя ходить в парикмахерскую

День, когда нужно отказаться от активных действий: тем, кому удастся провести его в одиночестве, тишине и покое, Вселенная ответит тем же: никаких неожиданных – особенно неприятных – событий ожидать не стоит. В это время нежелательно посещать парикмахерскую, поскольку любые манипуляции с волосами могут негативно отразиться на жизненном благополучии.

Сегодня, 15 июня, от посещения парикмахерской нужно воздержаться представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поход может стать по-настоящему опасным.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, которые всегда озабочены своим внешним видом и делают все для того, чтобы выглядеть на все сто, сегодня важно отказаться от посещения парикмахерской, поскольку оно может оказаться для них опасным. Особенно это касается стрижек, потому что вместе с состриженными волосами представители знака могут потерять энергию, которая необходима им для полноценной жизни и здоровья – как физического, так и психического. Результатом манипуляций с волосами – с большой долей вероятности – станут болезни и депрессия.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, даже если они запланировали на сегодня посещение парикмахерской, необходимо категорически от него отказаться. Причем табу для них не только стрижка, но и любые другие манипуляции с волосами и телом. Дело в том, что представителям знака нельзя подпускать к себе кого-либо на расстояние вытянутой руки и уж тем более разрешать посторонним людям касаться себя. Из-за этого в энергетическом поле человека появятся дыры, через которые со свистом – в буквальном смысле этого слова – начнет уходить энергия, приводя к слабости и апатии.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, для которых посещение парикмахерской – скорее, необходимая повинность, чем радость ухода за собой, наверняка порадуются тому, что такой поход можно отменить. И правильно сделают, поскольку сделанная стрижка может стать по-настоящему опасной для материального положения представителей знака. Она – с большой долей вероятности – проделает серьезные бреши в их финансах, что приведет к более чем неприятным последствиям, когда – к их великому сожалению – доходы снизятся, а расходы увеличатся.

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