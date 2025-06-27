ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
23k
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нужно будет постоять за себя

День отрицательной энергетики, которую многим доведется испытать на себе — агрессия со стороны окружающих может зашкаливать, особенно в первой половине дня. Злобным выпадам других людей, которые вероятны в это время, необходимо будет давать отпор.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 27 июня, всем знакам Зодиака нужно будет — разумеется, в случае необходимости — постоять за себя, но трем из них не удастся без этого обойтись.

Телец

Тельцам, которые в этот день будут склонны выяснять отношения как с близкими, так и с совершенно незнакомыми им людьми, стоит помнить, что защищать себя можно, оставаясь при этом в рамках приличий. Чтобы призвать обидчика к ответу, достаточно сделать справедливое замечание.

Рак

Ракам, как самому скромному и застенчивому знаку Зодиака, придется набраться мужества и дать отпор человеку, который будет получать удовольствие из тонкого, но от этого не менее обидного троллинга в их адрес. Получив адекватный ответ, он почувствует удивление и… уважение.

Весы

Весам придется призвать на помощь все присущие им дипломатические качества, чтобы, с одной стороны, дать понять обижающему вас человеку, что у него ничего не получится, а с другой — не испортить с ним отношений — с этой задачей представители знака справятся блестяще.

Читайте также:

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
23k
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie