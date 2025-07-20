Три знака, которым сегодня нужно быть крайне осторожными в высказываниях

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Содержание Овен Лев Водолей

Сегодня, 20 июля, осторожность в высказываниях желательно соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из необходимо быть особенно осмотрительными.

Овен

Овны — в силу своей — вспыльчивости рискуют наломать серьезных «дров», которые очень трудно будет «разгрести». Особенно опасно в запале обижать других людей, поскольку в это время представители знака будут особенно остры на язык — их слова нанесут оппоненту серьезную моральную травму.

Лев

Львы по натуре добры и великодушны, но свойственной им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и сегодня они могут не сдержаться и обидеть кого-то из окружающих, что, мягко говоря, совсем его не уважают.

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Водолей

Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя, что будет очень опасно, поскольку любые слова могут тут же — без промедления — материализоваться, нанеся таем самым урон как своему собеседнику, так и самим себе

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