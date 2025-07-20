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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
821
Время на прочтение
1 мин

Три знака, которым сегодня нужно быть крайне осторожными в высказываниях

День, когда особую силу обретают слова, поэтому произносить их нужно крайне осторожно — слишком велик риск обидеть кого-то из окружающих Не менее осмотрительным нужно быть и высказывая желания в собственный адрес — они могут сбыться слишком буквально, что вряд ли порадует самого человека.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 20 июля, осторожность в высказываниях желательно соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из необходимо быть особенно осмотрительными.

Овен

Овны — в силу своей — вспыльчивости рискуют наломать серьезных «дров», которые очень трудно будет «разгрести». Особенно опасно в запале обижать других людей, поскольку в это время представители знака будут особенно остры на язык — их слова нанесут оппоненту серьезную моральную травму.

Лев

Львы по натуре добры и великодушны, но свойственной им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и сегодня они могут не сдержаться и обидеть кого-то из окружающих, что, мягко говоря, совсем его не уважают.

Водолей

Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя, что будет очень опасно, поскольку любые слова могут тут же — без промедления — материализоваться, нанеся таем самым урон как своему собеседнику, так и самим себе

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Дата публикации
Количество просмотров
821
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