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Три знака, которым сегодня нужно быть осторожными с водой
День, когда не только можно, и нужно решать творческие вопросы — они будут удаваться легко и станут удачными. Стихией это дня является вода, которая, правда, далеко не всегда будет обладать положительным воздействием — в это время она может стать источником повышенной опасности.
Сегодня, 22 июля, с осторожностью относиться к воде необходимо всем знакам Зодиака, но трем из них она может нести серьезную угрозу.
Телец
Тельцам, которые не любят купаться в естественных водоемах, в этот день лучше и вовсе близко к ним не подходить — это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. Вода не прощает легкомысленного отношения, которым представители этого знака часто грешат.
Дева
Девам не стоит брать билет на водный вид транспорта, даже если передвижение на нем окажется куда выгоднее, чем остальные. Погнавшись за экономией, можно подвергнуть свою жизнь и здоровье опасности, слишком уж велик риск того, что их транспортное средство внезапно сломается.
Стрелец
Стрельцам, даже если они в это время будут отдыхать на берегу реки или моря, нежелательно не только не заходить в воду, но и сидеть близко к ее кромке. Ситуации в этот день могут сложиться самые разные, но почему бы не проявить осторожность и не поберечься.
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