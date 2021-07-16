Три знака, которым сегодня нужно быть осторожными в высказываниях

День, когда особую силу обретают слова, поэтому произносить их нужно крайне осторожно: обращаясь к другому человеку, можно как похвалить и вознести его до небес, так оскорбить и низвергнуть в пропасть – все будет зависеть от того, какой именно смысл вложен в сказанные ему слова. Не менее осмотрительным нужно быть и высказывая желания в собственный адрес – они могут сбыться слишком буквально, что вряд ли порадует самого человека.

Сегодня, 16 июля, осторожность в высказываниях необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно осмотрительными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу своей "фирменной" – вспыльчивости рискуют наломать таких серьезных дров, которые впоследствии практически невозможно будет разгрести. Особенно опасно в запале обижать других людей, поскольку в это время представители знака будут особенно остры на язык – их слова с большой долей вероятности нанесут оппоненту серьезную моральную травму. Такого развития событий никак нельзя допустить, поскольку бумеранг серьезной мощности может прилететь очень быстро – вряд ли он кого-то порадует.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы по натуре добры, отзывчивы и великодушны, но свойственное им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и сегодня они могут не сдержаться и дать понять кому-то из находящихся рядом людей – близкому или совершенно незнакомому, что он не соответствует их высоким стандартам. Такая линия поведения окажется крайне неосмотрительной, поскольку испорченные отношения удастся восстановить нескоро, а в особо сложных случаях эта миссия и вовсе окажется невыполнимой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя – в том смысле, что совершенно потеряют контроль над своими высказываниями. А ведь это может быть очень опасно, поскольку любые слова могут тут же – без промедления – материализоваться, потому что Вселенная примет их как руководство к действию. Например, устойчивое выражение "черт меня побери!" высшие силы воспримут буквально, и еще неизвестно, чем это закончится для представителей знака – интуиция подсказывает, что на хорошее рассчитывать не приходится.

Читайте также: Гороскоп на 16 июля для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя отказывать в помощи

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку