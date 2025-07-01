Три знака, которым сегодня нужно быть осторожными в высказываниях

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Содержание Овен Лев Водолей

Сегодня, 1 июля, осторожность в высказываниях необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из необходимо быть особенно осмотрительными.

Овен

Овны — в силу своей «фирменной» — вспыльчивости рискуют в запале обижать других людей — их слова, с большой долей вероятности, нанесут оппоненту серьезную моральную травму. Такого развития событий никак нельзя допустить, поскольку бумеранг может прилететь очень быстро.

Лев

Львы по натуре добры и великодушны, но свойственной им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и сегодня они могут не сдержаться и дать понять кому-то из находящихся рядом людей, что он не соответствует их высоким стандартам.

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Водолей

Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя — в том смысле, что совершенно потеряют контроль над своими высказываниями. А ведь это может быть очень опасно, поскольку любые слова могут тут же — без промедления — материализоваться.

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