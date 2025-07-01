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Три знака, которым сегодня нужно быть осторожными в высказываниях
День, когда особую силу обретают слова, поэтому произносить их нужно крайне осторожно: обращаясь к другому человеку, можно будет как порадовать, так и обидеть его — все будет зависеть от того, какой именно смысл вложен в сказанные ему слова. Не менее осмотрительным нужно быть и высказывая желания в собственный адрес — они могут сбыться слишком буквально.
Сегодня, 1 июля, осторожность в высказываниях необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из необходимо быть особенно осмотрительными.
Овен
Овны — в силу своей «фирменной» — вспыльчивости рискуют в запале обижать других людей — их слова, с большой долей вероятности, нанесут оппоненту серьезную моральную травму. Такого развития событий никак нельзя допустить, поскольку бумеранг может прилететь очень быстро.
Лев
Львы по натуре добры и великодушны, но свойственной им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и сегодня они могут не сдержаться и дать понять кому-то из находящихся рядом людей, что он не соответствует их высоким стандартам.
Водолей
Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя — в том смысле, что совершенно потеряют контроль над своими высказываниями. А ведь это может быть очень опасно, поскольку любые слова могут тут же — без промедления — материализоваться.
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