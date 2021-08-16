Три знака, которым сегодня нужно гнать от себя мрачные мысли

День, когда особенно активными и – что, немаловажно, мощными – становятся силы зла: необходимо соблюдать максимальную осторожность и предусмотрительность, чтобы не стать их жертвой. В это время также большую силу обретают мрачные мысли: ни в коем случае нельзя им поддаваться, в противном случае они могут материализоваться и доставить массу неприятностей.

Сегодня, 16 августа, гнать от себя тревожные и мрачные мысли рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно им поддаваться.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, будучи главными зодиакальными меланхоликами, становятся жертвами плохого настроения и дурных мыслей и в более легкие дни, что же до нынешнего, то тут им, как говорится, сам бог велел им поддаться. Больше всего представителей знака будут беспокоить семейные проблемы и отношения с любимыми людьми, хотя в этом смысле у них все обстоит благополучно. Звезды рекомендуют им не страдать без повода и не нагнетать обстановку, иначе воображаемые неприятности могут стать реальными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые, увы, видят жизнь в мрачных тонах, часто переживают по самым разным поводам – а иногда и без них – и в своем пессимизме часто доходят до депрессии. При этом со стороны кажется, что они всем довольны и пребывают хорошем настроении, поскольку представители знака никому не позволяют заглядывать к ним в душу – они справедливо полагают, что посторонним там просто нечего делать. Сегодня им все-таки стоит с кем-то поделиться своими переживаниями – возможно, собеседник даст им полезный совет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – главные зодиакальные оптимисты, поэтому их плохое настроение выглядит особенно зловеще. Что до дурных – пессимистичных – мыслей, то в искусстве сочинять их представителям знака нет равных – они умеют придумать такое, что сами – придя в обычное состояние – изумляются: как им удалось это придумать! Сегодня им нужно быть особенно острожными: их фантазии могут создать параллельную реальность, которая неожиданно станет основной.

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