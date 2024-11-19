Три знака, которым сегодня нужно навести порядок в окружающем пространстве

Один из самых опасных лунных дней, когда силы зла властвуют над людьми безраздельно. Лучший способ нейтрализовать их – навести порядок в окружающем нас пространстве, причем, как на микро, так и на макроуровне – то есть, и в собственном доме, и, если это возможно, на всей планете – кстати, сделать это гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Сегодня, 19 ноября, противостоять злу важно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них для этого придется навести порядок в окружающем их пространстве.

Дева

Девы с трудом расстаются с вещами – даже оставшиеся от бабушки пожелтевшие от времени белые блузки и потемневшее украшения они бережно хранят в шкафу с мыслью: а вдруг пригодится? Сегодня их личное пространство и окружающий мир станет чище, если они избавятся от хлама.

Стрелец

Стрельцы – и они сами хорошо это знают – не самый чистоплотный знак Зодиака, но иногда они не могут пройти даже мимо выброшенной и валяющейся на улице бумажки. Возможно, кому-то это покажется мелочью, но подняв и бросив ее в урну, они облагородят пространство.

Водолей

Водолеям звезды настоятельно рекомендуют сделать генеральную уборку в доме или квартире. Самое главное – вымести пыль из самых дальних углов, поскольку именно она тормозит движение благотворной – в том числе, и финансовой – энергии в жилье и жизни представителей знака.

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