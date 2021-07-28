Три знака, которым сегодня нужно опасаться токсичных людей

День, когда в воздухе буквально витает злая и тяжелая энергетика. Окружающие люди становятся нетерпимыми, недоброжелательными, агрессивными и открыто враждебными. Одно неосторожное слово – или взгляд – кого-то из окружающих может довести того, против кого они направлены, до депрессии, поэтому необходимо сторониться негативно настроенных людей.

Сегодня, 28 июля, опасаться токсичных людей необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое общение может быть особенно опасным.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, несмотря на свое упрямство и вспыльчивость, тем не менее, люди доверчивые и открытые, поэтому часто становятся жертвами людей, которых сейчас принято называть токсичными. Вот и сегодня они, похоже, раскроют душу человеку, которые не преминет в нее плюнуть – от того, что это выражение образное, легче представителям знака не станет. Правильнее будет не откровенничать с людьми – особенно это касается посторонних, но в такой день желательно остерегаться и близких, они могут оказаться непредсказуемыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, будучи людьми широкой души и таких же жестов, поэтому, несмотря на свое высокомерие, они не видят в людях плохое, а значит, доверяют даже тем, кто совершенно этого не достоин. Стоит ли говорить о том, что порция негативной энергии им в таких случаях обеспечена? Поскольку представителям знака трудно отличить токсичных людей от обычных, звезды настоятельно рекомендуют им сегодня никому не раскрывать своих объятий – как в прямом, так и в переносном смысле: так никто не нанесет им материального ущерба.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, как главные энергетические доноры Зодиака, не понаслышке знают о том, что такое токсичные люди и чем чревато общение с ними: плохим настроением вплоть до депрессии, проблемами с самочувствием – головной болью и тошнотой, и даже упадком сил. Знают представители знака и людей из своего окружения, которые любят "подпитаться" их энергией. Главное для них в этот день – избегать общения с "кровопийцами" всеми возможными способами, в противном случае придется пенять только на себя.

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